Coronavirus Lazio, tamponi rapidi: via libera ai medici di famiglia

La novità è la possibilità di effettuare il tampone anche a domicilio, in casi di pazienti a rischio, anziani o bambini

Ci sono 100 medici di base pronti a effettuare i tamponi rapidi nei propri studi e anche a domicilio. Come riporta Il Corriere della Sera, è l’obiettivo del progetto pilota coordinato dalla Fimmg (Federazione italiana dei medici di medicina generale) di Roma e dalla Regione Lazio. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE NEL LAZIO)

Il programma

Saranno estese le procedure di tracciamento dei positivi anche agli studi medici del territorio, in base a una serie di rigidi protocolli di sicurezza. Inoltre, la novità è la possibilità di effettuare il tampone anche a domicilio, in casi di pazienti a rischio, anziani o bambini. Trenta minuti e il paziente avrebbe la risposta, la fornitura delle macchinette per i test sarebbe a carico delle Asl.