Coronavirus Roma, negativo il tampone della sindaca Virginia Raggi

In una nota ufficiale, il Campidoglio conferma la negatività del tampone cui si è sottoposta la sindaca: "Virginia Raggi è risultata negativa a tutti i test cui si è sottoposta dopo un caso accertato di Covid-19 all'interno dell'ufficio di Gabinetto". Il test sulla prima cittadina si era reso necessario dopo la positività accertata di una persona all'interno dell'ufficio di Gabinetto del Campidoglio. (GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

La vicenda

Nella giornata di ieri era emerso un caso di positività a Covid-19 nell'Ufficio di Gabinetto della sindaca la quale si è poi sottoposta a tampone ed è rimasta in autoisolamento in attesa dell'esito del test. Nel frattempo, è scattato il protocollo per il tracing dei contatti e i tamponi per accertare eventuali ulteriori casi positivi.