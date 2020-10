Lazio, Zingaretti: “Avverto fatica del doppio ruolo, ne discuteremo"

Il segretario del Pd non nasconde il peso del doppio impegno, quello di presidente della Regione e di leader nazionale, in particolare in questi mesi di emergenza. “Ho fatto davvero di tutto per onorare questo doppio ruolo, nelle prossime settimane vedremo come andare avanti”, le sue parole

"In questi mesi ho onorato un doppio impegno, quello di presidente della Regione e di leader nazionale, e oggi avverto un po' il peso e la fatica di un doppio ruolo, soprattutto nel momento del Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI), che richiederà una presenza e che sarà costante”. Lo ha dichiarato il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, a margine della presentazione del V rapporto sulle mafie nel Lazio. Poi, ha aggiunto: “L’impegno di leader nella fase che abbiamo davanti sarà importante, ricca di discussione politica, di sostegno al governo, di rigore, ma troveremo una risposta anche a questa situazione che è faticosa, molto pesante e alla quale io credo molto. Per questo ho fatto davvero di tutto per onorare questo doppio ruolo. Nelle prossime settimane - ha spiegato - vedremo e discuteremo su come andare avanti”.

“Non sono in campo per figura di ministro”

Zingaretti, anche alla luce del risultati dell'ultima tornata elettorale, ha poi voluto chiarire: "Non sono assolutamente in campo per una figura di ministro. Sono contento del risultato politico del Pd e sono contento di aver ridato all'Italia un grande attore del riformismo italiano, un partito presente in tutto il paese, importante pilastro delle alternative alle destre. Non da solo, ma con alleati nazionali e nei territori civici", ha sottolineato.

Infine, Zingaretti ha parlato anche delle prossime elezioni a Roma, dicendo che non imporrà alcuna candidatura: ”Ogni città decide per sé. Lo garantisco perché questo è stato uno degli elementi vincenti di ciò che è accaduto ieri e questo varrà anche per la scelta o meno delle primarie a Roma. Ora - ha concluso - si aprirà un percorso che porterà alla scelta di un nome con una grande coalizione che mi auguro sarà vincente e possa aprire una nuova stagione nella Capitale".