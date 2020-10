Coronavirus Lazio, al via test salivari in due materne di Fiumicino

La Asl Roma 3 ha avviato le attività di testing in contemporanea ai bimbi presso Lo scarabocchio di via del Serbatoio, dove hanno aderitom le famiglie di 85 bimbi (su 150) e L'isola dei tesori (40 adesioni) in via Coni Zugna

Questa mattina a Fiumicino due materne hanno cominciato le attività del progetto pilota della Regione dei test antigenici con prelievo salivare nelle scuole in collaborazione con l'istituto Spallanzani e l'azienda ospedaliera San Camillo. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE NEL LAZIO - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

Progetto pilota

La Asl Roma 3 ha avviato le attività di testing in contemporanea ai bimbi presso Lo scarabocchio di via del Serbatoio, dove hanno aderito, a quanto si è appreso, le famiglie di 85 bimbi (su 150) e L'isola dei tesori (40 adesioni) in via Coni Zugna. Sono presenti il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, e il Commissario straordinario della Asl rm3, Giuseppe Quintavalle.

Commissario straordinario Asl Roma 3: "Con test salivari nuova strategia"

"Questo nuovi test salivari nascono da una collaborazione tra lo Spallanzani, il S. Camillo e le Asl rm3 ed 1, le prime in campo per le attività di testing. Sono di facile esecuzione: I bimbi masticheranno per tre , quattro minuti una salivetta. Prima di trenta minuti non avranno dovuto bere, mangiare e pulirsi i denti. Entro le 12 della mattina porteremo i campioni alla microbiologia del San Camillo ed entro le 18 la famiglia avrà l'esito". Lo ha detto presso la scuola materna Lo scarabocchio il commissario straordinario della Asl rm3, Giuseppe Quintavalle, per l'avvio della sperimentazione dei test salivari nelle prime due materne di Fiumicino. "La cosa positiva di questi test - ha aggiunto - è che in caso di test positivo non ci sarà bisogno di fare ulteriori test ma la stessa salivetta sarà sottoposta ad un successivo controllo per test di conferma. È un'altra strategia per il tracciamento, che può ridurre il problema della diffusione del Covid all' interno dei gruppi, delle famiglie e facilita le attività della nostra vita. È un grande giorno perché stiamo testando una nuova modalità di aggressione al virus".