Ostia, rapina in un supermercato: subito scoperto il responsabile

Un 33enne romano senza fissa dimora e con precedenti è stato scoperto e rintracciato dai carabinieri subito dopo aver portato a termine una rapina ai danni di un supermercato di Ostia, in via Isole del Capoverde. L'uomo è stato denunciato per rapina aggravata.

La rapina

Con il volto travisato e sotto la minaccia di un coltello, il 33enne ha intimato alla cassiera di consegnare i soldi dell'incasso, per poi scappare a piedi e dileguarsi. Le testimonianze raccolte dopo la rapina, e l'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno permesso ai militari di risalire all'identità del rapinatore, nel frattempo rifugiatosi nella zona di via Costanzo Casana. Ad incastrarlo definitivamente è stato il rinvenimento della refurtiva pari a circa 400 euro e il ritrovamento del coltello.