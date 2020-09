Operazione antidroga a Roma, 12 misure cautelari

È in corso a Roma un’operazione antidroga dei carabinieri, che stanno dando esecuzione a un'ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di dodici persone, ritenute responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di Villa Gordiani. Il blitz è scattato al termine delle indagini condotta dalla stazione Carabinieri Prenestina e coordinata dalla Procura della Capitale.

Piazza di spaccio sempre aperta

Gli investigatori hanno accertato una diffusa attività di cessione al dettaglio di hashish, marjuana e cocaina con una vera e propria piazza di spaccio, sempre aperta, con vedette che eseguivano controlli nelle strade limitrofe per scongiurare la presenza delle forze dell’ordine.

Tra i destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare c'è anche una donna che, all'epoca dei fatti, gestiva un club privato in via dei Lucani a San Lorenzo, strada tristemente nota per la morte della 16enne Desirèe Mariottini, avvenuta in uno stabile abbandonato qualche mese prima dell'avvio delle indagini dell'operazione di questa mattina.