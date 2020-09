Roma, 20enne si candida a sindaco: "Ridiamo voce ai giovani"

Un giovane di 20 anni, Federico Lobuono, si candida a sindaco di Roma. Da cinque anni ha deciso di trasferirsi dalla sua Bari alla Capitale. Si presenta alla corsa in Campidoglio con la lista "La Giovane Roma 2021", composta esclusivamente da under 25. "Dobbiamo ridare voce ai giovani e rompere una volta per tutte questa retorica dannosa per cui forse, un giorno, arriverà il nostro momento - spiega nel suo annuncio su Facebook -. No, non è così. Noi siamo il futuro, è vero, ma vogliamo incidere sul presente. Lobuono è un imprenditore, titolare di una start up e vicino fino a poco tempo fa all'area di Matteo Renzi, alla cui scuola estiva di politica ha partecipato lo scorso anno.

Il post su Facebook

"Credo fortemente che uno dei principali problemi di Roma - continua - sia il fatto che la politica non abbia una prospettiva, ma cerchi sempre il consenso immediato senza curarsi del futuro delle persone. A chi storce il naso, giudicandomi per i miei 20 anni, rispondo che non sono stati i giovani a ridurre Roma in queste condizioni". "Punteremo su noi stessi, sulle nostre capacità e sulle nostre idee, lavorando volutamente distanti dalla politica tradizionale. La giovinezza non ha rivali e non teme nulla, ma non siamo degli illusi e sappiamo bene quanto possa essere complicato amministrare una città, figurarsi la Capitale", conclude. La conferenza stampa di presentazione del progetto si terrà giovedì 1 ottobre alle 10:30 alla "Newton Factory" in via Francesco Caracciolo 23 A.