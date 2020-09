Scuola, manifestazione a Roma: studenti sotto ministero Istruzione

Fgc: "Studenti e lavoratori esposti a rischi considerevoli"

"Ancora oggi, dopo mesi di didattica a distanza, il governo non ha voluto predisporre un vero ritorno tra i banchi in sicurezza - afferma Flavia Lepizzera, esponente del Fronte della Gioventù Comunista e presidentessa della commissione diritto allo studio della CPS di Roma -, esponendo migliaia di studenti e lavoratori della scuola a rischi considerevoli e andando a ledere il diritto allo studio.In moltissime scuole mancano banchi, personale e le misure di sicurezza minime, al punto che già decine di istituti sono dovuti tornare a fare didattica a distanza. Con le classi pollaio e i trasporti affollati è impossibile mantenere le distanze di sicurezza. Servivano assunzioni e investimenti per la ripartenza in sicurezza e invece il governo in sei mesi di tempo non ha cambiato nulla".