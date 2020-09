Scuola: studenti, insegnanti e genitori in piazza a Milano. VIDEO

Studenti in piazza a Milano, e in altre città italiane. Il ritrovo è in Largo Cairoli, a due passi dal Castello Sforzesco. Si mobilitano "contro i ritardi e le mancanze che hanno caratterizzato l'inizio di questo anno scolastico". Al corteo studentesco "No school no future" si uniscono anche genitori e insegnanti, con questi ultimi che dicono "no al concorso straordinario, al 'contingente covid' e all'ingresso delle cooperative e dei privati nel mondo della scuola per sostituire le mansioni proprie dei docenti, ma stabilizzazione e internalizzazione delle educatrici, degli educatori e di tutti i servizi scolastici".