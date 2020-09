Scuola, protesta studenti e sindacati a Torino. Anche bandiere NoTav

Manifestazione a Torino degli studenti medi insieme ai docenti, la prima dopo la riapertura delle scuole. Circa duecento persone si sono date appuntamento sotto gli uffici del Miur di corso Vittorio Emanuele. Una delegazione ha chiesto di incontrare il provveditore. In piazza anche i Fridays for future. Oltre alle bandiere del sindacato di base Cub e degli USB, sono presenti molte bandiere No Tav.