Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Intanto, ieri a causa di un dipendente positivo c'è stata un'evacuazione al Mise.

7:22 - Nel Lazio 230 nuovi contagi in 24 ore, 148 a Roma

"Su circa 10mila tamponi ieri nel Lazio si sono registrati 230 casi di questi 148 sono a Roma e zero decessi. Il valore RT è a 0.85. Test antigenici verranno eseguiti su ogni accesso ai mezzi dell'Ares 118". Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. "Buona l'esperienza dei test al liceo Vian di Anguillara - aggiunge D'Amato -. Tutto si è svolto regolarmente. Presto a rotazione in tutte le scuole. La priorità è garantire sicurezza nelle scuole e non riaprire stadi con rischio di assembramenti".