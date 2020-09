Coronavirus Roma, dipendente positivo: evacuato il Mise

È stata evacuata in mattinata, a Roma, la sede del ministero dello Sviluppo economico di via Molise dopo che un dipendente è risultato positivo al coronavirus. Lo riporta il Corriere della Sera. Tutto il personale presente ha dovuto, seguendo i protocolli sanitari, lasciare l’edificio. Gli uffici saranno riaperti, fanno sapere dal ministero, non appena verrà conclusa la procedura di sanificazione.

Stando sempre a quanto riportato dal quotidiano, per via della situazione venuta a crearsi la riunione prevista per oggi tra ArcelorMittal e i sindacati è stata spostata negli uffici del ministero di via Sallustiana.