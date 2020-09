Roma, vicepreside contro minigonne a scuola: “Ai prof cade l’occhio”

“I nuovi banchi non sono ancora arrivati, sedute sulle sedie si vede troppo”, ha argomentato la vice dirigente scolastica del liceo Socrate. “I nostri corpi non possono essere oggettificati”, la replica delle studentesse sui social

Niente minigonne al liceo Socrate di Roma altrimenti “ai prof gli cade l’occhio”. È questa la motivazione con cui la vicepreside dell’istituto in zona Garbatella ha sconsigliato alle ragazze di indossare le gonne corte, sostenendo che, non essendo ancora arrivati i nuovi banchi, "sedute sulle sedie si vede troppo”. La vicenda, riportata da alcuni quotidiani nazionali, ha subito scatenato molte polemiche, in primis da parte delle stesse liceali, che giovedì si sono presentate in classe proprio in minigonna. “Non è colpa nostra se gli cade l’occhio”, hanno scritto su un cartello esposto a scuola e condiviso sui social.

"I nostri corpi non possono essere oggettificati" A partire dal primo giorno di scuola, la vicepreside avrebbe detto a diverse studentesse "che non era il caso di vestirsi in quel modo perché a 'qualche professore poteva cadere l'occhio'", racconta un'alunna del liceo al Corriere della Sera. In poco tempo, la polemica è uscita dai corridoi della scuola per approdare sui social. "I nostri corpi non possono essere oggettificati, non ci possiamo prendere la colpa per gli sguardi molesti dei nostri insegnanti", si legge in uno dei tanti commenti postati sotto la foto che ritrae un gruppo di studentesse con le gambe scoperte all'esterno dell'istituto.

Il cartello condiviso sui social