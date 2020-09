Roma, scardinano porta banca e rubano cassa: furto da 25mila euro

È successo durante la notte. Sono in corso le indagini da parte della polizia per risalire ai tre tresponsabili del furto

Tre persone hanno scardinato la porta d'ingresso di una banca e rubato una cassaforte in una filiale in viale Antonio Ciamarra a Roma. È successo durante la notte. Secondo quanto riferito dal direttore della filiale, all'interno della cassaforte sarebbero stati custoditi circa 25mila euro. Sono in corso le indagini da parte della polizia per risalire ai tre tresponsabili del furto.