Roma, chiude la storica pasticceria Cavalletti. Era aperta dal 1951

Chiude a Roma la storica pasticceria Cavalletti, aperta dal 1951 e famosa per la sua millefoglie. L'affetto dei clienti, che avevano firmato una petizione per scongiurare la chiusura, non è bastato: l'attività si era interrotta a causa del Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA) con la promessa di riaprire a settembre, ma i proprietari hanno deciso per la chiusura.

Laboratorio artigianale attivo dal 1951

Cavalletti era uno dei laboratori artigianali più antichi e rinomati di Roma e la sua produzione andava avanti dal 1951. La loro celebre millefoglie pare anche che fosse un dolce caro al palato della regina Elisabetta.