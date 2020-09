Fiumicino, sorpresa con 6 piante di marijuana sul balcone: denunciata

È stata sorpresa in possesso di sei piante di marijuana, all'interno di alcuni vasi sul balcone della sua abitazione a Fregene, per questo una donna di 40 anni è stata denunciata in stato di libertà dai carabinieri della locale Stazione. La donna deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga rinvenuta è stata sequestrata in attesa di essere distrutta.