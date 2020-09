Coronavirus, positivo in scuola di Roma: nove contatti in quarantena

Dopo la notizia di positività al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - L'EMERGENZA A ROMA) di uno studente della scuola Marymount International di Roma, nove ragazzi, considerati suoi contatti diretti, sono stati posti in quarantena ed in sorveglianza sanitaria. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio. Ieri la Asl Roma 1 aveva messo in isolamento domiciliare 65 persone, tra cui compagni di classe e insegnanti, in via prudenziale.

Il contact tracing

"In merito allo studente positivo della Marymount International - spiega l'Unità di Crisi in una nota -, la ASL Roma 1 ha comunicato che, a seguito della comunicazione pervenuta nella mattina di ieri dalla scuola, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica è intervenuto per avviare l'azione di contact tracing in collaborazione con i responsabili didattici e sanitari dell'istituto". Sono quindi stati intervistati tutti i possibili contatti per ricostruire i movimenti e individuare tempi e modalità di interazione con il caso indice. Poi, a fronte di un "iniziale elenco di 65 persone prodotto dalla scuola - si legge nel comunicato -, le interviste hanno permesso di circoscrivere a nove studenti i contatti a rischio".

Sarà garantita la didattica a distanza

I ragazzi saranno seguiti dalla ASL con "il supporto del medico della scuola e effettueranno gli accertamenti necessari nei tempi e con le modalità previste dalle linee guida ministeriali - aggiunge l'Unità di Crisi regionale -. La Marymount International assicurerà loro la didattica a distanza per il tempo necessario. Nessuno dei docenti è stato invece qualificato come contatto a rischio, in relazione ai tempi e alle modalità dell'interazione con il positivo. L'efficacia dell'intervento - sottolinea l'Unità di Crisi - è stata garantita dalla stretta e tempestiva collaborazione tra la scuola e il SISP ASL Roma 1, che continuerà a tenere in sorveglianza sanitaria l'istituto, mentre l'attività didattica proseguirà regolarmente".