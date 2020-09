Roma, fanno il bagno dentro fontana di piazza Navona: multati

Facevano il bagno, in mutande, in una delle tre fontane monumentali di piazza Navona a Roma mentre un amico li riprendeva con il cellulare. E' successo questa notte: protagonisti dell'episodio due 19enni, uno della provincia di Torino e l'altro di Roma, che si sono immersi nella cinquecentesca fontana del Moro, che vede al centro la scultura disegnata da Gian Lorenzo Bernini. Durante la bravata, però, sono stati sorpresi dai carabinieri della compagnia Roma Centro. I militari, dopo aver invitato i due ragazzi a uscire dalla vasca, li hanno per 600 euro complessivi mentre l'amico che li stava filmando è stato identificato.

Pohi giorni fa un altro episodio simile: una donna è stata multata per aver messo i piedi nel 'Fontanone' al Gianicolo.