Mette i piedi nel 'Fontanone' del Gianicolo a Roma: 400 euro di multa

E' stata sorpresa a mollo in una fontana nella zona del Gianicolo a Roma: per questo una 35enne italiana è stata sanzionata per 400 euro. E' successo ieri sera: la donna ha messo i piedi ed è entrata nella vasca della Fontana dell'Acqua Paola, nota anche come 'il Fontanone del Gianicolo'. Intorno alle 22.30 la 35enne è stata notata da pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro "ex Trevi", nel corso delle attività di controllo nella zona. Una volta fatta uscire ed identificata, nei suoi confronti è stata elevata una sanzione di 400 euro secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana.