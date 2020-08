Roma, incendio sterpaglie in zona Primavalle: chiuso tratto di strada

Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco e la polizia locale del XVI Gruppo Monte Mario. Gli agenti sono impegnati nella messa in sicurezza della zona con chiusure che riguardano via Pietro Bembo

Un incendio di sterpaglie è scoppiato a Roma a ridosso di via Pietro Bembo, in zona Primavalle. Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco e la polizia locale del XVI Gruppo Monte Mario. Gli agenti sono impegnati nella messa in sicurezza della zona con chiusure che riguardano via Pietro Bembo. Allertata anche la Protezione Civile. Non risultano feriti. Oggi, sempre a Roma, un altro incendio è scoppiato in zona Montesacro.