Incendio a Roma, fiamme vicino alle case a Montesacro

Un incendio è scoppiato a Roma al Parco dell’Aniene, in zona Montesacro. Le fiamme sono divampate intorno alle ore 12. Il rogo ha colpito la zona alle spalle del Ponte Nomentano, all’altezza di via Monte Nevoso. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e moduli della protezione civile. Una nube di fumo è visibile in tutto il III Municipio. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.