Coronavirus, nel Lazio 184 nuovi casi: 35% da Sardegna

Nel Lazio oggi si registrano 184 nuovi casi di coronavirus. “Di questi il 60% sono link di rientro, mentre diminuiscono quelli con link dalla Sardegna (35%)”. È quanto rende noto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, che commenta: "I casi diminuiscono rispetto a ieri ed è ancor più significativo visto il numero record dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Lavoro straordinario dei nostri operatori sanitari - afferma in una nota D’Amato - e record di accessi ai drive-in tenuta del sistema dei laboratori Coronet, rete efficace ed efficiente. Siamo pronti alla reciprocità con la Sardegna per garantire la sicurezza: è l'obiettivo comune. Eventuali positivi agli imbarchi in Sardegna - conclude l’assessore - vanno trasferiti in continente in maniera protetta”. Un solo decesso in regione nell’ultimo giorno. Ieri nel Lazio erano stati registrati 215 nuovi contagi, il 61% con link di rientro. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE NEL LAZIO)