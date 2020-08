Roma, disturba passeggeri su bus e minaccia carabinieri: denunciato

È successo ieri pomeriggio in via Gregorio VIII. L’autista del mezzo è stato costretto a fermarsi e chiedere l’intervento di una pattuglia in transito. I militari hanno denunciato a piede libero un 55enne disoccupato e con precedenti

A bordo di un autobus di linea ha disturbato e molestato gli altri passeggeri, costringendo l'autista a fermare il mezzo e a chiedere l'intervento di una pattuglia di carabinieri in transito. I carabinieri della stazione San Pietro ieri pomeriggio hanno denunciato a piede libero un romano di 55 anni, disoccupato e con precedenti, per interruzione pubblico servizio, minaccia a pubblico ufficio e rifiuto di fornire le generalità. È accaduto ieri pomeriggio su via Gregorio VII, a Roma. All'arrivo dei militari, l’uomo li ha minacciati e si è rifiutato, appunto, di fornire le proprie generalità. Portato in caserma, è stato identificato solo dopo il fotosegnalamento.