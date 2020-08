Roma, Salvini su ricandidatura Raggi: “Ultimi giorni da sindaco”

"A Roma serve un sindaco normale. Con tutto l'affetto per la Raggi la sindaca non ne ha fatta una giusta, quindi che sia un politico o un manager serve qualcuno che ami la città. Di nomi ce ne sono tanti. Io ho incontrato tanti diversi candidati per tutte le città che andranno al voto: prima però ci sono le regionali di settembre e io faccio un passo alla volta ". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante la trasmissione “Agorà estate” in onda su Rai 3 a proposito dell’annuncio della ricandidatura di Virginia Raggi.