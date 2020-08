Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

La direzione della Asl reatina informa che sono in corso indagini epidemiologiche e si stanno eseguendo tamponi a tutti coloro che hanno frequentato lo stesso centro estivo, dunque bambini, operatori e familiari

A Rieti un bambino che frequentava un centro estivo è risultato positivo al Covid-19. La direzione della Asl reatina informa che sono in corso indagini epidemiologiche e si stanno eseguendo tamponi a tutti coloro che hanno frequentato lo stesso centro estivo, dunque bambini, operatori e familiari. Al momento sono in totale 13 i soggetti ancora positivi al Coronavirus nel Reatino, 144 quelli contatti in sorveglianza domiciliare, nessuno dei quali è sintomatico.