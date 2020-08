Coronavirus Roma, otto ragazzi positivi da Malta e un caso da Ibiza

"La Asl Roma 3 ha comunicato la positività di otto ragazzi tra i 17 e i 19 anni, rientrati il 7 agosto da Malta, dove sono stati in vacanza per una settimana. Avviato il contact tracing sui contatti stretti che al momento sembrano circoscritti". Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, aggiungendo che "la Asl Roma 3 comunica anche un ulteriore nuovo positivo di ritorno da Ibiza il 31 luglio, dove aveva alloggiato in una villa con amici, per il quale è stato avviato il contact tracing internazionale". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LAZIO)