Fiumicino, colpisce 46enne con una pietra durante una rissa: arrestato

A Fiumicino un ragazzo di 24 anni, pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri (ora è ai domiciliari), per aver colpito in una rissa, con una pietra, un uomo di 46 anni (anche lui già noto alle forze dell'ordine).

La rissa

I militari sono intervenuti in via della Scafa e hanno notato due uomini che si stavano ancora picchiando. Uno dei due, ha improvvisamente preso una pietra con cui ha colpito più volte alla testa il suo il contendente facendolo cadere a terra. Non ancora soddisfatto, l'uomo, alla vista dei militari, li ha aggrediti nel tentativo di fuggire, ma è stato bloccato.