Incendio a Roma, fiamme in un autodemolitore in via Olimpica

Una nube di fumo nero, causata dall'incendio che ha coinvolto un autodemolitore, sta invadendo la via Olimpica a Roma. Sul posto sono al lavoro diverse squadre di vigili del fuoco. A quanto riferito dai pompieri, l'incendio è inizialmente partito da sterpaglie e si è poi propagato all'interno dell'autodemolitore. Per agevolare lo spegnimento delle fiamme è stata chiusa Via del Foro Italico.