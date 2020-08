Stadio Roma: Raggi a Conte, Ponte Congressi tra opere 'Italia Veloce'

La sindaca di Roma Virginia Raggi, secondo quanto si apprende, ha inviato una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte per chiedere di "velocizzare in ogni modo le procedure per realizzare il Ponte dei Congressi a Roma", un'opera strategica per la città anche in relazione al progetto dello Stadio della Roma a Tor di Valle.

Le richieste

La sindaca in sostanza ha richiesto di inserire questo intervento nell'elenco delle opere 'Italia Veloce' che affianca il decreto Semplificazioni. Inoltre, la prima cittadina ha chiesto la nomina di un commissario sul modello di quanto fatto per il ponte di Genova. Questa richiesta, si apprende, è ritenuta opportuna dal Campidoglio visto che il cantiere del Ponte dei Congressi sarebbe in contemporanea con quello per la realizzazione dello Stadio della Roma.