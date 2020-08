Coronavirus Roma, annullata edizione autunnale Romics

E’ stata annullata l'edizione autunnale del Romics, la rassegna internazionale su fumetto, animazione, videogiochi, che avrebbe dovuto tenersi in ottobre a Roma. Lo rendono noto gli organizzatori, specificando che la decisione è stata presa per via delle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria (CORONAVIRUS: LA DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI NEL LAZIO). L’appuntamento quindi è per l’edizione primaverile, in programma dall'8 all'11 aprile.

Le parole degli organizzatori

"In queste settimane - si legge in una nota - abbiamo riflettuto a lungo e valutato attentamente la possibilità di svolgere la consueta edizione autunnale attuando tutte le misure di sicurezza, prevenzione e contenimento dettate dall'emergenza collegata alla diffusione del Covid-19. Tuttavia, la situazione che si è determinata non ci consente allo stato attuale di assicurare l'evento che noi tutti conosciamo, pertanto siamo costretti ad annullare la tradizionale edizione autunnale in programma in Fiera di Roma dal 1 al 4 ottobre".

Per questo autunno, comunque, l'organizzazione sta lavorando ad un palinsesto di eventi speciali "con l'obiettivo di intrattenere il pubblico e continuare a sostenere le filiere produttive e culturali del settore mettendo a disposizione, attraverso l'ecosistema digitale romics.it, mostre, webinar tematici ed incontri live con i grandi maestri del fumetto, dell'illustrazione, dell'animazione, del cinema e dei games".