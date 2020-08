Coronavirus Fiumicino, cliente positivo a Fregene: chiuso stabilimento

L’Unità di crisi regionale: “La Asl Roma 3 sta predisponendo l’indagine epidemiologica. A disposizione il drive in di Casal Bernocchi per eseguire i test Contattato il sindaco di Fiumicino”. Nella struttura oggi sarà effettuerà una sanificazione completa

"Il titolare dello stabilimento balneare Levante di Fregene ha disposto la preventiva chiusura dell'attività per una positività al Covid-19". Così l'Unità di Crisi regionale sulla pagina Facebook Salute Lazio dell'assessorato alla Sanità: "La Asl Roma 3 sta predisponendo l'indagine epidemiologica per rilevare i contatti stretti. Verrà messo a disposizione il drive in di Casal Bernocchi per eseguire i test necessari. Contattato il sindaco di Fiumicino". Lo stabilimento oggi effettuerà una sanificazione completa (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE NEL LAZIO).

Sindaco Fiumicino: “Immediata chiusura dell’impianto”

Il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, ha dichiarato: "Si è registrata una persona affetta da Covid-19 nello stabilimento balneare Levante di Fregene. I gestori dello stabilimento hanno disposto l'immediata chiusura dell'impianto, che tra l'altro è stata confermata dagli ispettori della Asl Rm3. Nello stesso tempo la Asl ha predisposto la verifica dei contatti stretti della persona risultata positiva e, dopo una rapida indagine epidemiologica, ci comunicherà direttamente le informazioni da fornire alla cittadinanza".