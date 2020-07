Roma, flash mob dei lavoratori del comparto scuola. VIDEO

La protesta, tenutasi davanti al ministero dell'Istruzione, è stata organizzata da Flc, Fp e Filcams Cgil per chiedere la possibilità di rientrare al proprio posto di lavoro in sicurezza a settembre, come si legge nello striscione esibito dai manifestanti

Una rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto scuola si è radunata questa mattina, intorno alle 10:30, a Roma per dare vita a un flash mob davanti alla sede del ministero dell’Istruzione. La protesta è stata organizzata da Flc, Fp e Filcams Cgil per chiedere la possibilità di rientrare al proprio posto di lavoro in sicurezza a settembre, come si legge nello striscione esibito dai manifestanti.

In Italia, sono oltre 60mila gli addetti delle mense e pulizie scolastiche, più di 200mila i lavoratori ATA, quasi un milione tra insegnanti ed educatori di asilo nido, impegnati per offrire un servizio agli oltre 8 milioni di alunni e studenti.