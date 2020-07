Salvini: “Forse qualcuno usa emergenza per salvare la poltrona”. VIDEO

Alla protesta organizzata questa mattina davanti a Palazzo Montecitorio dall’Associazione Nazionale Ambulanti (VIDEO) è intervenuto anche il segretario della Lega, Matteo Salvini, il quale si è espresso in favore della causa dei manifestanti, ribadendo che l’emergenza Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI) è finita: “In quel palazzo c’è qualcuno che probabilmente non capisce che un’Italia senza senza il commercio e senza gli ambulanti sarebbe un’Italia più povera”, ha affermato il leader del Carroccio. “Ho chiesto ai nostri sindaci e ai nostri governatori di riaprire tutto il possibile - ha aggiunto -. Adesso fortunatamente, grazie al buonsenso, grazie ai medici, grazie ai sacrifici, grazie alle chiusure, l’emergenza non c’è più”, ha affermato Salvini, prima di andare all'attacco del Governo: “Lo stato d’emergenza lo puoi rinnovare se c’è un‘emergenza sanitaria. Dov’è l’emergenza? A meno che qualcuno non la usi per salvare la poltrona”.