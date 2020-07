Roma, manifestazione degli ambulanti davanti Montecitorio. VIDEO

Manifestazione degli ambulanti questa mattina a Roma, davanti a Palazzo Montecitorio. La protesta è stata organizzata dall'Ana (Associazione Nazionale Ambulanti) per chiedere al Governo, tra le altre cose, la ripresa immediata delle attività delle fiere e delle sagre, misure di sostegno adeguate e specifiche per i fieristi e gli ambulanti in generale e l’esonero del versamento della Tosap e della Cosap per tutto il 2020, come riferisce l’associazione stessa in un comunicato pubblicato sulla propria pagina Facebook. I manifestanti, giunti da diverse parti d’Italia, sono scesi in piazza esibendo striscioni e cartelli per denunciare la situazione che stanno vivendo a causa dell’emergenza coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).