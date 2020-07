Fiumicino, incendio in una discarica di rifiuti abusiva

Un incendio è divampato nella serata di ieri a Fiumicino, in una discarica di rifiuti abusiva che si trova in via Costalunga, nelle vicinanze dell'argine del Tevere, zona Fiumara Grande. Nell’area, fa sapere la protezione civile di Fiumicino che è intervenuta sul posto per spegnere il rogo, sono presenti anche eternit, plastica e vernici. Si tratta del terzo incendio in pochi giorni che si sviluppa nella zona. Alcuni giorni fa il Comune aveva fatto eseguire la bonifica di un canale della zona, riempito di rifiuti.