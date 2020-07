Manifestazione tifosi Roma per anniversario: primi identificati

A quanto trapela, la Digos avrebbe inviato una prima informativa in procura per manifestazione non preavvisata. Nei giorni scorsi, era stato esposto uno striscione sulla scalinata di Trinità dei Monti ed erano stati accesi dei fumogeni

Sono stati identificati dagli agenti della Digos di Roma i primi tifosi che hanno partecipato nei giorni scorsi alla manifestazione per l'anniversario della Roma in cui è stato esposto uno striscione sulla scalinata di Trinità dei Monti ed erano stati accesi dei fumogeni. Secondo quanto si è appreso, sarebbe stata inviata dalla Digos una prima informativa in Procura per manifestazione non preavvisata.