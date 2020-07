Manifestazione tifosi Roma per anniversario, verifiche della Digos

Le varie iniziative si sono svolte sulla scalinata di Trinità di Monti e in altre zone della città. Secondo quanto si è appreso, gli organizzatori rischiano la denuncia per manifestazione non autorizzata

Gli agenti della Digos di Roma stanno indagando per identificare i partecipanti alle manifestazioni per festeggiare l'Anniversario della Roma. Le varie iniziative si sono svolte sulla scalinata di Trinità di Monti e in altre zone della città. Secondo quanto si è appreso, gli organizzatori rischiano la denuncia per manifestazione non autorizzata e potrebbero scattare nei loro confronti i provvedimenti amministrativi del caso.

La polizia locale: "Come da direttive ci siamo occupati della viabilità"

"La polizia locale era a disposizione delle direttive della Questura in occasione della manifestazione dei tifosi della Roma per l'anniversario della squadra sulla scalinata di Trinità dei Monti". Lo riferiscono dal Comando della polizia locale. "L'evento è stato gestito dalla Questura in quanto rientrava in un settore di ordine pubblico e sicurezza - aggiungono -. La polizia locale, come da direttive ricevute, si è occupata della viabilità nella zona circostante".