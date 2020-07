Coronavirus Lazio, ipotesi test sierologico per chi arriva da Romania

Dopo le due badanti risultate positive ieri, giunte a Roma a bordo di un pullman partito da Bacau, nel Lazio destano preoccupazione i casi d’importazione dalla Romania, dove si sta registrando un aumento dei casi di coronavirus. In questi giorni, infatti, sono tante le persone che stanno rientrando dal Paese a bordo di autobus che fermano alla stazione Tiburtina. Per questo motivo, la Regione starebbe valutando l’ipotesi di sottoporre a test sierologico tutti coloro che arrivano dalla Romania, con attenzione particolare proprio a chi lavora accanto agli anziani e alle persone più fragili, categorie maggiormente a rischio per in caso di contagio da Covid-19. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE NEL LAZIO)