Carabiniere ucciso, periti: “Elder tentò roulette russa con pistola”

Un rapporto ossessivo con le armi fino a "dormire con la pistola" e almeno un tentativo di roulette russa pochi giorni prima di partire per l'Europa. Sono gli elementi emersi nel corso dell'esame in aula dei professori Stefano Ferracuti e Vittorio Fineschi, che hanno svolto la perizia psichiatrica su Finnegan Lee Elder, accusato dell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, arrivando alla conclusione che è "imputabile" (IL PROCESSO - LA VICENDA).

La roulette russa

"Ha giocato alla roulette russa con una calibro 32 - hanno detto i periti - senza uno specifico motivo facendo più di un tentativo. Alla luce di questa situazione, la madre gli avrebbe suggerito di fare un viaggio in Europa per distrarsi".

Il passato di Elder

Nel passato del giovane americano, sotto processo assieme all'amico Natale Gabriel Hjorth, ci sono vari tentativi di suicidio, tra cui uno del 2018 nella zona del Golden Gate a San Francisco. Questi episodi sono citati in una serie di documenti clinici di Elder, circa 1.600 pagine, inviate alla difesa dagli Stati Uniti e che oggi la corte di Assise ha deciso di acquisire.

“Presenta familiarità per disturbi psichiatrici”

"Il nonno e lo zio di Elder - hanno detto i due periti - si sono tolti la vita in passato. E anche lui presenta familiarità per disturbi psichiatrici, ha ideazione suicidiaria cronica e ci pensa da anni. Nei mesi scorsi ha parlato dal carcere di un 'piano b' in caso di sentenza negativa: un comportamento tipico di che ha disturbo della personalità". Per i periti nominati dal tribunale, Elder soffre di un "sentimento cronico di rabbia". In passato, quando aveva 16 anni, ha partecipato ad una rissa ferendo una persona e per questa vicenda è stato condannato "a due settimane di carcere e 2 anni di messa alla prova".