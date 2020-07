Omicidio Cerciello Rega, i legali: "Nessuno accordo con Varriale"

Lo affermano in una nota gli avvocati del carabiniere Armao in riferimento al messaggio, letto ieri in aula da uno dei difensori di Finnegan Elder, che il maresciallo avrebbe inviato il 28 luglio scorso ad Andrea Varriale, collega di pattuglia di Cerciello la notte del 26 luglio

"In merito a notizie di stampa, si precisa che il maresciallo Gaetano Armao non ha partecipato ad alcun accordo nella vicenda del vicebrigadiere, Mario Cerciello Rega. La sua condotta è stata sempre rispettosa della legge. Tuteleremo l'immagine del nostro assistito, che è a disposizione dell'autorità giudiziaria, nella competente sede". Lo affermano in una nota gli avvocati Mariano e Benedetto Marzocchi Buratti, legali del carabiniere Armao in riferimento al messaggio, letto ieri in aula da uno dei difensori di Finnegan Elder, che il maresciallo avrebbe inviato il 28 luglio scorso al carabiniere Andrea Varriale, collega di pattuglia di Cerciello la notte del 26 luglio, prima che il militare venisse chiamato dai superiori a riferire su quanto avvenuto. (IL PROCESSO - LA VICENDA)