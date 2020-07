Coronavirus, Salvini: Sostegno a commercialisti e lavoratori autonomi

“Sostegno mio e della Lega all'Italia che lavora e non può pagare le tasse in pieno luglio e in pieno agosto. I commercialisti arrivano ad annunciare lo sciopero fiscale per settembre e il Governo non ascolta loro, la Lega, le partite iva rinviando le cadenze fiscali a luglio e agosto, hanno tutto il mio sostegno”, ha detto il leader della LegaMatteo Salvini. “Surreale che qualcuno festeggi per ipotetici prestiti dell'Europa che arriveranno l'anno prossimo mentre 5 milioni di lavoratori autonomi e partite iva adesso dovrebbero pagare le tasse, siamo veramente alla follia. Siamo al fianco di questi lavoratori”, ha concluso Salvini (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)