Fisco, Confcommercio: “Governo proroghi le scadenze fiscali”

Commercialisti: "Non escludiamo lo sciopero"

approfondimento

Fisco, commercialisti: “Rinvio versamenti o non escludiamo sciopero”

Nella giornata di ieri avevano minacciato di realizzare uno sciopero i commercialisti, dopo che "di fronte alle ripetute e più che motivate richieste di proroga dei versamenti del 20 luglio avanzate, il Governo ha opposto un no che sembra al momento irrevocabile, oltre che incomprensibile”. Era scritto in una nota firmata dal Consiglio nazionale di Roma e da tutte le sigle sindacali di categoria (Adc, Aidc, Anc, Andoc, Fiddoc, Sic, Unagraco, Ungdec, Unico). “Non era l'esito al quale volevamo arrivare - avevano spiegato - ma a questo punto diventa per noi inevitabile valutare concrete azioni di protesta della categoria, tra le quali non escludiamo lo sciopero”.