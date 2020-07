Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Per i casi degli ultimi giorni ci attendiamo una valutazione settimanale del valore RT ancora sopra l'1, mentre le terapie intensive scendono per la prima volta sotto i 10 casi (9)". Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)



7:21 - Alessio D'Amato: "Atteso valore settimanale Rt sopra l'1"



"Per i casi degli ultimi giorni ci attendiamo una valutazione settimanale del valore RT ancora sopra l'1, mentre le terapie intensive scendono per la prima volta sotto i 10 casi (9)". Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. "Si confermano come priorità le verifiche sui casi provenienti dai paesi ad alto tasso di contagio" prosegue l'assessore sottolineando: "Voglio rivolgere un appello alla donazione di sangue, l'epidemia non può fermare le donazioni perché donare è sicuro ed è un gesto di generosità. Consente inoltre di fare gratuitamente il test sierologico".