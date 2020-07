Roma, due donne investite da un'auto

Il conducente della macchina, un uomo di 45 anni, si è fermato a prestare i primi soccorsi. Sembra che non stessero attraversando sulle strisce pedonali, quando sono state colpite dalla vettura

Ieri sera sul Lungotevere Oberdan, in zona Prati a Roma, due donne sono state travolte da un'auto e trasportate in ospedale in codice rosso. Sul posto è intervenuta la polizia locale.

L'incidente

Il conducente della macchina, un uomo di 45 anni, si è fermato a prestare i primi soccorsi. Da una prima ricostruzione, sembra che le due donne non stessero attraversando sulle strisce pedonali quando sono state colpite dall'auto che non avrebbe fatto in tempo a evitarle.