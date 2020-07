Omicidio Cerciello Rega, la perizia: Elder capace intendere e volere

La perizia

vedi anche

Omicidio Cerciello Rega, Elder: “Dopo l’arresto preso a calci e pugni”

I professori Stefano Ferracuti e Vittorio Fineschi, che hanno svolto l'attività peritale, affermano che Elder "è persona che presenta un disturbo di personalità borderline-antisociale di gravità medio elevata, una storia di abuso di sostanze, in particolare Thc, e un possibile disturbo post-traumatico da stress". Per i periti "tuttavia non è possibile dimostrare che la condizione mentale accertata nell'Elder abbia compromesso la libera capacità decisionale del soggetto al momento del compimento dell'azione delittuosa: riteniamo perciò che il signore sia da valutarsi come imputabile all'epoca dei fatti".