Omicidio Cerciello Rega, Elder: “Dopo l’arresto preso a calci e pugni”

"Mi hanno menato di brutto [...] alla stazione e mi hanno detto che mi avrebbero dato quarant'anni se non gli davo la password del mio telefono, e quindi non so se [in qualche modo hanno trovato/hanno fatto in modo di trovare] foto o qualcosa contro di me lì dentro". È quanto afferma Finnegan Elder Lee, il giovane americano accusato insieme al connazionale Gabriel Natale Hjort di aver ucciso a Roma il vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega il 26 luglio 2019, in un’intercettazione risalente allo scorso 2 agosto, mentre parla con il padre e il suo legale nel carcere di Regina Coeli. "Mi hanno buttato a terra, mi hanno dato calci e pugni - si legge - mi sono saliti sopra, mi hanno sputato addosso”.

L'intercettazione, tradotta dall'inglese, è stata oggetto di perizia su disposizione della Corte d'Assise dove si sta svolgendo il processo per l’omicidio del carabiniere.