Roma, droga e armi nascoste in casa: arrestato 49enne

Un uomo di 49 anni è stato arrestato dalla polizia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In casa gli agenti hanno trovato hashish, piante di marijuana, una carabina, un fucile e cartucce detenute abusivamente.

La segnalazione anonima

Gli investigatori sono intervenuti in seguito a una segnalazione anonima di presenza di droga e armi all'interno di un'abitazione al Tufello, nella periferia di Roma. Durante la perquisizione sono stati trovati hashish, già suddivisa in 10 dosi da circa 1,3 grammi ciascuna, altri 45 grammi della stessa sostanza, quattro dosi di marijuana, una bilancia digitale e sei piante di marijuana sul terrazzo. Altre piante sono state trovate in via delle Valli, a ridosso del fiume Aniene, su un terreno abbandonato. La perquisizione, estesa agli altri ambienti, ha permesso di ritrovare anche 469 cartucce per fucile calibro 12 e 20 cartucce per pistola calibro 22.