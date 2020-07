Aggressione razzista a Beatrice Ion, nazionale di basket paralimpico

Beatrice Ion, 23enne giocatrice della nazionale italiana di basket paralimpico, è stata vittima di un’aggressione fisica e verbale a sfondo razziale e discriminatorio giovedì sera nei pressi di Tor San Lorenzo, vicino Roma. La giovane, di origini romene, colpita dalla poliomielite quando aveva solo tre mesi, è stata presa di mira da un uomo, perché infastidito - sembra - dal fatto che lei avesse un posto auto riservato ai disabili. A difendere la 23enne, attualmente in forze all’Amicacci Giulianova, è intervenuto il padre, colpito dall’aggressore con una testata allo zigomo, e traportato poi in ospedale.

Il racconto

A raccontare l’accaduto è stata la stessa Beatrice: "Vivo in Italia da 16 anni, ho la cittadinanza italiana e ho fatto qui tutte le scuole. Sto continuando gli studi all'Università, gioco a basket in carrozzina con la nazionale italiana e mi considero in tutto e per tutto italiana. Eppure sono stata aggredita”, scrive su Facebook. “Mio papà - aggiunge - è in ospedale probabilmente con uno zigomo rotto perché a detta loro siamo stranieri del c…o che devono tornare al loro Paese. Tralascio le offese che mi sono presa perché sono disabile”.

“E non mi dite che il razzismo in Italia non esiste - prosegue ancora il post -. L'ho vissuto oggi dopo 16 anni che vivo qui e fa molto male. A chi ci ha aggredito dico di vergognarsi, saremo anche stranieri ma abbiamo più dignità di loro e chi ha guardato tutto senza fare nulla si dovrebbe vergognare ancor di più”, conclude.