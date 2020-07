Crisi trasporto aereo: manifestazione in aeroporto a Fiumicino. VIDEO

In campo sono scesi sindacati quali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil e Ugl. Tanti i partecipanti, muniti di mascherina. Diverse le richieste portate al presidio, con tanto di cartelli: “La riforma del trasporto aereo è la vera cura”

Si è svolta quest’oggi una manifestazione presso l’aeroporto di Fiumicino per la crisi del trasporto aereo, in seguito all’emergenza coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – LA SITUAZIONE NEL LAZIO). Tante le realtà sindacali a prendere parte al presidio, tra cui la Filt-Cgil di Roma e del Lazio, la Fit-Cisl e la Ugl regionale e la Uil Trasporti. Molti i partecipanti presenti, tutti muniti di mascherina oltre che a bandiere e cartelli di protesta.

Il presidio in aeroporto

“Vogliamo continuare a trasportare diritti”, si legge sulla maglietta di uno dei manifestanti. Tra i cartelli esposti durante la manifestazione, si possono leggere le proteste e le richieste dei manifesstanti: “La riforma del trasporto aereo è la vera cura”, “La 14esima non si tocca”, “Crisi solo per i lavoratori”, “Da marzo senza cassa integrazione, senza stipendio, tasche al verde, conti in rosso”, “Rilanciare Alitalia ed essere orgogliosi dell’italianità”, “La Uil Trasporti sostiene il diritto al lavoro dei lavoratori Ctd e stagionali del trasporto aereo”.