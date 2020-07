Roma, la Lega apre una sede in via delle Botteghe Oscure

La sede della Lega Salvini premier 'Roma e Lazio' sarà in via delle Botteghe Oscure. È quanto spiegano fonti leghiste, precisando che il contratto di affitto della sede è appena stato firmato. Il palazzo dove si troverà il quartier generale romano è quasi di fronte, leggermente spostato verso piazza Venezia, al palazzo che fu sede storica del Partito Comunista Italiano. Gli uffici della Lega saranno al primo piano, mentre al secondo e al terzo ci sono quelli dell'Ugl, di cui il deputato leghista Claudio Durigon, anima della Lega in Lazio, è stato vice segretario dal 2014 al 2018. Per la sede romana della Lega, nei mesi scorsi, Matteo Salvini aveva parlato di via della Panetteria, vicino alla fontana di Trevi.